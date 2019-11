CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME : Lazhari insiste sur l'importance d'une présidentielle sereine

Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Bouzid Lazhari a insisté mardi sur l'importance de la tenue d'une élection présidentielle "sereine et régulière", soulignant que "le vote est le moyen par lequel le peuple décide de son avenir". Invité du programme "l'invité de la matinale" de la chaîne I de la Radio nationale, M. Lazhari a souligné que "le vote est le moyen par lequel le peuple décide de son avenir et choisit ses gouvernants. Il s'agit d'un des droits de l'homme". "Le citoyen algérien s'exprime sur les problèmes à travers les marches populaires pacifiques et c'est son droit", a-t-il estimé. "Cet élan populaire est venu consacrer les droits de l'homme et c'est l'expression-même de la démocratie", a-t-il ajouté. Mais la liberté d'expression "ne donne pas le droit d'insulter, d'injurier, de diffamer, de s'attaquer à l'ordre public et de porter atteinte aux symboles de l'Etat, tels que l'emblème et l'hymne national", a-t-il insisté. Concernant la grève des magistrats, le président du CNDH a appelé toutes les parties à la retenue, d'autant que l'Algérie vit une étape critique qui précède une échéance cruciale, a-t-il dit. La CNDH est "préoccupée par les incidents de la Cour d'Oran sur lesquels il enquête", a-t-il ajouté.