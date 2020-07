CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME (CNDH) : Le rapport 2019 remis au président Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Bouzid Lazhari qui lui a remis le rapport annuel relatif à la situation des droits de l'Homme au titre de l'année 2019, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jour le président du Conseil national des droits de l'Homme, Bouzid Lazhari qui lui a remis le rapport annuel relatif à la situation des droits de l'Homme en Algérie au titre de l'année 2019, et ce en application de l'article 199 de la Constitution", lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, M. Bouzid Lazhari, a affirmé lundi que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune était "fortement imprégné" de la culture de protection des droits du citoyen. "Le président de la République est fortement imprégné de la culture de protection des droits du citoyen et de la conviction que la mission première de l’Etat est la préservation de ces droits", a déclaré à la presse M. Lazhari à l’issue de la remise du rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme en Algérie au chef de l’Etat. Et d’ajouter : "nous avons également constaté une forte volonté politique pour la consécration des droits de l’homme, notamment la liberté d’expression, l’indépendance de la Justice, la liberté de constitution d’associations et la liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la préservation des fondements de l’Etat". Concernant le rapport remis au président de la République, le président du CNDH a expliqué qu’il était essentiellement axé sur "le Hirak béni originel qui revendiquait les droits de l’homme, des élections régulières et transparentes et l’éradication de l’argent sale". A cette occasion, le président du CNDH a mis l’accent sur l’impératif de rétablir "la confiance du peuple" qui a appelé à "la consécration des droits de l’homme dans tous les domaines, civil, politique, social et économique en concrétisation de l’objectif principal de la Déclaration du 1er Novembre".