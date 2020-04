CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (CNDH) : Lazhari appelle à la prise en charge des travailleurs journaliers

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a appelé mardi à Alger les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé à la conjugaison des efforts pour éviter aux employés notamment les journaliers de rester sans salaire durant cette situation épidémiologique, saluant à l'occasion les efforts importants déployés par l’Etat dans ce cadre. S'exprimant en marge d’une visite au Centre de l’enfance assistée d’El-Mohammadia, M. Lazhari a mis l’accent sur l’impératif de "prendre en compte les employés qui ont été mis en congé sans solde alors que nous sommes à la veille du mois sacré", exhortant à ce propos les responsables dans le secteur privé à "faire montre de grâce et de compréhension envers les employés". "Nous plaidons pour la conjugaison des efforts de l’Etat, de la société civile et du secteur privé pour qu’aucun employé, particulièrement les journaliers, ne reste sans entrée d’argent", a-t-il affirmé, saluant par là même "les efforts considérables déployés par l’Etat dans ce sens". M.Lazhari s'est félicité de la situation des employés du centre l’enfance assistée d’El-Mohammadia qui "ne quittent pas leur lieu de travail et restent avec les enfants", et ce, en application des mesures sanitaires de prévention. De même qu’il a salué l’idée de réserver une chambre spéciale en cas de contamination confirmée chez les employés ou les résidents du Centre. Lors de sa visite au Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Ibrahim, M. Lazhari a salué "l’application rigoureuse" des instructions de l’Etat dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.