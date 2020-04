CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES : Djerad installe Abadlia dans ses fonctions de président

La cérémonie d'installation a eu lieu au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence de nombre de membres du gouvernement et de cadres du secteur. S'exprimant à cette occasion, M. Djerad a qualifié cette installation de "moment mémorable", car il s'agit là "d'un outil important pour promouvoir la recherche scientifique, forger la prise de décision et soutenir l'économie nationale". Le CNRST se veut également "un acteur essentiel pour tracer la politique nationale de la recherche scientifique", a-t-il soutenu. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, Chems Eddine Chitour a salué la création de ce conseil qu'il a qualifié de "nouvelle pierre renforçant davantage le rôle du savoir et de la recherche en Algérie". Intervenant à cette occasion, Pr. Abadlia a exprimé la disposition de cette instance, une fois sa composition humaine mise en place, à "travailler que faire se peut pour être au niveau des challenges et défis de la recherche scientifique et technologique dans notre pays". A noter que M. Abadlia a occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, d'abord en qualité de Secrétaire général, puis recteur de plusieurs établissements universitaires à l'instar des universités de Blida, Boumerdes et Bouira. Le Conseil est un organe indépendant placé auprès du Premier ministère. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative. Cet organe comprend 45 membres dont le président, nommés par décret présidentiel. Le Conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de recherche scientifique et du développement technologique et d'émettre des avis et recommandations sur les grandes options de la recherche scientifique et du développement technologique.