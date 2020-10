CONSEIL LES MINISTRES : La réunion périodique reportée

La réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres, qui devait se tenir ce dimanche 18 octobre, a été reportée en raison du programme chargé du président de la République et du Gouvernement, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. "Il a été décidé de reporter la réunion du Conseil des ministres qui devait se tenir aujourd'hui par visioconférence, en raison du calendrier chargé des programmes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du gouvernement, en plus de raisons techniques", précise la même source. A noter que dans son ordre du jour, cette réunion portait sur plusieurs dossiers, liés notamment au développement de ‘industrie agricole, dans les terres saharienne ainsi que le programme liée au différentes filières agricoles qui ont une priorité dans les zones sahariennes, comme précise un communiqué de la présidence de la République.