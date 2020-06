CONSEIL DES MINISTRES : Reprise "progressive" du secteur des travaux publics

Il a été également décidé l'examen avec les partenaires sociaux de "la formule idoine pour la levée progressive du confinement pour certains métiers et activités commerciales à moindres risques de propagation du coronavirus outre les activités ayant un impact direct sur la vie du citoyen après un long arrêt" ainsi que des "possibilités d’aide aux petits commerçants impactés, y compris leur éventuelle exonération partielle des impôts". Dans ce contexte, le président de la République s'est dit "satisfait quant à l'amélioration progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de Coronavirus, mettant l'accent sur l'impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique". Louant les "sacrifices des personnels de la santé, tous corps confondus", le président de la République a fait part de son "admiration personnelle pour eux et la reconnaissance de la nation pour leurs sacrifices", soulignant qu'ils représentent "le symbole du sacrifice et que l'Algérie en est fière et ne les oubliera jamais". Le président de la République a en outre appelé les citoyens à "la nécessité de persévérer dans le respect des mesures de prévention en vue de soutenir les résultats obtenus", exhortant les walis des wilayas où le déconfinement total a été décidé de "suivre de près la situation et de veiller au respect de ces mesures, notamment l'interdiction des rassemblements, des fêtes et de mariages". De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, a présenté un exposé qui a fait état d'une "stabilité de la situation sanitaire dans le pays ayant permis une reprises les activités sanitaires au niveau des hôpitaux, y compris les interventions chirurgicales non urgentes et l'enregistrement d'indicateurs positifs à la faveur de l'activation et du renforcement des mesures sanitaires, dont le protocole de traitement adopté depuis le 23 mars dernier, lequel a prouvé son efficacité avec le rétablissement de 98,2% des patients atteints sur un total de plus de 16.000 cas traités".