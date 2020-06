CONSEIL DES MINISTRES : Le Président Tebboune préside une réunion périodique

Le conseil des ministres tiendra, aujourd’hui, dimanche 28 juin, sa réunion périodique sous la présidence de monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué la Présidence de la République samedi dans un communiqué. "Le Conseil des ministres tiendra, dimanche 28 juin 2020 dans la matinée, sa réunion périodique sous la présidence de monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", lit-on dans le communiqué. Lors de cette réunion, le Conseil "examinera nombre d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, des Travaux publics et de la Santé", a conclu la même source. Par ailleurs, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, ce samedi, par téléphone avec le président français, Emmanuel Macron. Lors de leur entretien téléphonique, les deux parties ont évoqué, les relations algéro-françaises et sont convenus de reprendre contact au plus haut niveau. M. Tebboune et M. Macron ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales d’intérêt commun, à savoir les développements de la situation en Libye.