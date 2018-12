CONSEIL DES MINISTRES : Création de 14 nouvelles circonscriptions administratives

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a signé un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas suivantes: Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran, a-t-on appris ce jeudi auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. "Dans le cadre de la politique judicieuse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika en matière d'aménagement du territoire et de réalisation d'un développement équilibré et global, et convaincu que l'avenir de notre pays repose sur une vision stratégique prospective globale pour un aménagement du territoire qui réponde aux aspirations des citoyens à un véritable développement de leurs villes et wilayas, le décret présidentiel n 18-337 du 25 décembre 2018 portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et certaines nouvelles villes a été signé", lit-on dans le communiqué qui fait état de "l'entrée en vigueur de ce décret suite à sa publication dans le journal officiel". Les nouvelles circonscriptions administratives incluent "les grandes agglomérations ayant connu, récemment, un développement urbanistique considérable, à savoir Bouinan (Blida), Sidi Abdellah (Alger), Draa Errich (Annaba) et Ali Mendjeli (Constantine)", ajoute la même source. "L'organisation de ces sites devant prendre en charge les préoccupations de la population de façon plus efficiente sera installée en amenant les villes en question vers la modernité et le véritable développement durable", selon la même source.