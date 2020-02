CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU : L’Algérie réclame deux sièges permanents pour l’Afrique

L’ambassadeur Sofiane Mimouni, représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, a appelé à New York à réparer l’injustice historique que l’Afrique continue de subir, en attribuant dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité deux sièges permanents au continent. S’exprimant lors de la première réunion sur les négociations intergouvernementales relatives à la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité, l’ambassadeur a réaffirmé le soutien de l’Algérie à la position africaine commune sur cette réforme, telle que reflétée dans le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte. A ce propos, le représentant de l’Algérie a souligné que les deux sièges permanents doivent avoir "tous les privilèges et droits inhérents à cette catégorie, y compris le droit de veto", réclamant par la même occasion deux autres sièges non permanents pour le continent. M. Mimouni, s’est félicité, à ce titre, du large soutien dont bénéficie désormais la position africaine commune de la part d’un nombre important d’Etats membres et de groupes d’intérêt, précisant qu’il s’agit là "d’une reconnaissance qui conforte la validité et la justesse de la requête de l’Afrique". L’ambassadeur a exprimé le souhait que la célébration, cette année, du 75ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies, puisse "offrir l’occasion d’insuffler un nouvel élan au processus de réforme du Conseil de sécurité".