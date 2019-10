CONSEIL DE LA NATION : Levée de l’immunité d’Ali Talbi et Ahmed Ouraghi le 28 octobre

Le bureau du Conseil de la Nation s’est réuni dimanche pour fixer la date de la levée de l’immunité parlementaire des deux sénateurs, Ali Talbi et Sid Ahmed Ouraghi. Selon Fouad Sebouta, président de la commission des Affaires juridiques, cité par la presse, la séance à huis clos est prévue pour le lundi 28 octobre, au cours d’un vote où chaque membre du Sénat doit répondre par « oui » ou par « non » à la question de déchoir les deux sénateurs de leur immunité. Ayant refusé de renoncer volontairement à leur immunité, contrairement à d’autres parlementaires mis en cause, ces deux membres du Conseil de la Nation risquent de subir l’affront du vote de leurs collègues. Pour rappel, la levée de l’immunité de ces deux sénateurs fait suite à une requête du ministère de la Justice. Le sénateur Sid Ahmed Ouraghi, qu’on dit actuellement en fuite, n’a pas répondu à toutes les convocations qui lui sont adressées par la commission des Affaires juridiques de la haute chambre.