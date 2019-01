CONSEIL DE LA NATION : Abdelkader Bensalah réélu pour un nouveau mandat

M. Bensalah, désigné par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au titre du tiers présidentiel, a été, en effet, plébiscité pour un nouveau mandat de trois (03) ans (2019-2021). Auparavant, les nouveaux membres du Conseil de la nation ont été installés. Cette installation fait suite aux élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation, organisées le 29 décembre dernier et à la nomination des membres de la Chambre haute du Parlement par le président de la République au titre du tiers présidentiel. Le Conseil constitutionnel avait proclamé le 14 janvier dernier les résultats définitifs de ces élections, remportées par le parti du Front de libération nationale (FLN) qui a obtenu 32 sièges, suivi du RND (10 sièges), les indépendants (3 sièges), le FFS (2 sièges) et le Front El-Moustakbal (1 siège). La Constitution de 2016 a renforcé les prérogatives de la chambre haute du Parlement, notamment en matière de législation relative à l'aménagement du territoire, à travers l'article 137 qui stipule que "les projets de lois relatifs à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation". Créé lors de la révision de la Constitution en 1996, le Conseil de la nation est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret (2 tiers) et 48 désignés par le président de le République dans le cadre du tiers présidentiel. Ce Conseil qui constitue la chambre haute du Parlement algérien, est renouvelable par moitié tous les trois ans. La durée du mandat des membres du Conseil de nation, qui détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée populaire nationale (APN), est de six ans.