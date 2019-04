CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Kamel Feniche désigné nouveau président

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a nommé Kamel Feniche au poste de président du Conseil constitutionnel, a indiqué ce mardi un communiqué de la présidence de la République , sans donner plus de détails sur le successeur de Tayeb Bélaiz. "Monsieur Tayeb Belaïz, président du Conseil Constitutionnel, a présenté sa démission, ce jour, mardi 16 avril 2019, à Monsieur Abdelkader Bensalah, Chef de l'Etat", précise le communiqué. "Monsieur le Chef de l'Etat a accepté la démission de M. Tayeb Belaïz et désigné M. Kamel Feniche à la fonction de président du Conseil Constitutionnel", ajoute la même source. Tayeb Belaiz, nommé le 11 février par le président Bouteflika, a présenté, dans la matinée, sa démission au chef de l'Etat, souhaitant que "Allah préserve l'Algérie de malheur" Kamel Feniche, est magistrat de formation, peu connu du grand public, et membre du Conseil constitutionnel actuel, désigné par le président Bouteflika en juillet 2016.