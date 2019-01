CONSECRATION DE YENNAYER FETE NATIONALE : Un "acquis pour les Algériens"

La consécration de Yennayer, comme fête nationale, en même temps que journée chômée et payée, est un "acquis pour tous les Algériens et consacre notre lien continu avec notre civilisation et histoire amazighe, dans toutes ses dimensions culturelle, linguistique et identitaire", a déclaré le ministre, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition célébrant le 1er anniversaire de cette fête. M. Zemali était accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, du Secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, du Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh ainsi que des représentants du Patronat Algérien, sachant que cette manifestation est placée sous le thème "Yennayer, fête de tous les Algériens". Pour le ministre du Travail, l'officialisation du caractère national de Yennayer par le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, "illustré par les festivités symboliques à travers le territoire national, traduit également la volonté de l'Etat de renforcer l'identité nationale avec ses trois fondements que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité". Tout en "félicitant" le peuple algérien pour cette fête, M. Zemali a estimé que l'intérêt de cette exposition, abritée par la Maison du peuple de l'UGTA, consiste à "encourager la sauvegarde de notre patrimoine culturel et civilisationnel", à travers l'espace offert aux différents artisans exposants. Ces derniers étant des bénéficiaires des dispositifs d'aide aux jeunes, l'Agence nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d'Assurance chômage (CNAC), grâce auxquels ils ont pu devenir détenteurs de Petites et Moyennes entreprises (PME).