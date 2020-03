CONGRES EXTRAORDINAIRE DU RND : Deux candidats se disputent la tête

Deux candidats se disputent le poste de secrétaire général du Rassemblement national démocratique(RND). C’est du moins ce qu’a révélé, hier, la commission de préparation du congrès du parti prévu, pour rappel, les 18 et 19 mars prochain. Il s’agit de Azzedine Mihoubi, l’actuel secrétaire général par intérim du parti, et de Lyes Achour, sénateur de Blida et membre du conseil national du parti. En ce sens, Mihoubi aura un concurrent qui le talonnera lors du prochain congrès. Mais le sénateur de Blida est-il en mesure d’affronter Mihoubi, connu pour ses contacts et rompu au travail de coulisses ? Beaucoup estiment que la candidature de Lyes Achour n’est, en fait, que pour donner une façade démocratique au prochain congrès du parti. «Mihoubi exerce une véritable hégémonie sur le parti. Il a tissé un important réseau de fidèles au sein du conseil national, c’est lui-même en personne qui a mis en place la commission de préparation du congrès et qui a supervisé les congrès régionaux, soit par sa présence ou en déléguant un de ses soutiens, donc il a plus de chances de dominer le congrès. Alors que le sénateur de Blida n’a pas fait pour l’heure un quelconque travail de coulisses», expliquent nos sources.