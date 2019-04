CONGRES EXTRAORDINAIRE DU PARTI FLN : Le ministère de l’Intérieur refuse d’octroyer l’autorisation

Le parti de Mouad Bouchareb s’est, vraisemblablement, vu refuser l’octroi d’une autorisation par le Ministère de l’Intérieur afin de tenir son congrès extraordinaire, prévu pour le 19 et 20 avril prochain, a-t-on appris du site d’information arabophone Dzair Press. Décidément, l’ex-parti unique semble perdre tous les avantages d’agir à sa guise. Selon la même source, ce refus intervient à la suite des poursuites judiciaires contre l’instance dirigeante ainsi que contre son coordinateur, qualifiés comme étant non légitimes. D’autant plus, ce congrès extraordinaire ne répond pas aux règlements en vigueur dans le statut du parti.