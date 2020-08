CONGRES DU RND : Une "étape décisive" dans le parcours du parti

Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé, à Alger, que le dernier congrès constituait "une étape décisive" dans l'action du parti pour la concrétisation de son projet national. Dans son processus de restructuration, "conformément à un programme d’action englobant tous les domaines, politique et socio-économique", le rassemblement ouvrira la voie à toutes les énergies et compétences, a indiqué M. Zitouni dans son allocution à l’occasion de l’ouverture des travaux de la réunion du Bureau national du parti. Le SG du RND a, par ailleurs, salué les dernières mesures adoptées par le Conseil des ministres, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a redonné, selon lui, "de l’espoir au peuple algérien, à travers un programme d’action intégré et global incluant tous les secteurs, avec pour objectifs, de mettre un terme à l’économie rentière et édifier une économie diversifiée et créatrice de richesses et d’emploi".