CONGRES DU FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES : Zemali reconnaît le FCE en tant que syndicat

En effet le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a tranché lors de son discours devant les membres de l’organisation patronale, soulignant qu’il a donné son approbation pour la transformation du Forum des chefs d’entreprises (FCE) en syndicat. « Le FCE sera agréé dans les jours à venir en tant qu’organisation syndicale », a-t-il notamment déclaré, selon la page Facebook du patronat. Et d’ajouter, « Je salue l’esprit de réserve et le respect des lois de la République de la part du forum ». Au mois d’aout, des sources différentes, dont une au sein de l’organisation patronale, ont affirmé notamment à ALG 24 qu’un refus de transformer le FCE en syndicat. L’argument avançait à l’époque était que la création d’un syndicat ne pourrait se faire que par « une catégorie salariés ». Désormais, c’est chose faite à l’heure actuelle.