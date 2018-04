CONGRES DU FFS : Retour d’Ali Laskri

La liste présentée par Ali Laskri a été élue ce vendredi à l’occasion du congrès national extraordinaire du Front des Forces socialistes (FFS) pour diriger le parti. La nouvelle instance présidentielle que préside Ali Laskri est composée de quatre autres membres élus, en l’occurrence (en plus d’Ali Laskri), Mohand Amokrane Cherifi, Brahim Meziani (membre du Conseil de la nation), Hayet Tayati, et Sofiane Chouikh. A l’occasion de ce congrès, le FFS avait présenté deux listes pour élire l’instance collégiale qui doit diriger le parti. Il s’agit de deux listes conduites par Ali Laskri et Aziz Bahloul qui se sont affrontées lors de ce congrès dont les travaux se sont déroulés à huis clos. Ali Laskri représente les membres déçus du FFS, lequel n’arrive pas à retrouver son lustre d’antan depuis la disparition de son leader charismatique, Hocine Ait-Ahmed. Quant à Aziz Bahloul, il représente les jeunes ou la nouvelle vague du FFS qui veut métamorphoser le parti. L’élection de cette instance était l’unique point inscrit à l’ordre du jour de ce congrès extraordinaire.