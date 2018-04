CONFLIT EN MILIEU HOSPITALIER : A qui profite le bras de fer ?

D’après un communiqué du collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), les assemblées générales et réunions de concertations organisées par les résidents en sciences médicales, ont décidé de faire une marche cette semaine sur Alger. Une manière pour eux de revendiquer leur droit suite à l’échec des négociations avec le ministère de tutelle: «Après plusieurs réunions des délégués du bureau national avec le ministre de la Santé et une commission intersectorielle chargée de trouver des solutions à ce conflit, restées sans résultat, où aucune réponse concrète aux revendications soulevées par notre collectif n’a été apportée » énoncent les résidents. Cette marche a pour objectif de « montrer à nouveau leur engagement sans faille et leur détermination à obtenir leurs droits légitimes et pour la satisfaction de leurs revendications ». Les résidents menacent même de faire ‘un arrêt d’activité hospitalière’ si aucune réponse concrète ne serai donnée. Par malheur, ce bras de fer qui perdure depuis plus des mois, ne semble que pénaliser les malades, qui restent les uniques victimes de cette grogne sociale