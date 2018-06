CONFLIT DES MEDECINS RESIDENTS : Vers le gel de la grève

Le ministre de la Santé s’est montré, dans une déclaration publiée le mardi 19 Juin 2018 dans les colonnes de Liberté, disposé à reprendre le dialogue avec les médecins résidents si ces derniers gèlent au préalable leur grève. Les médecins grévistes des neuf autres facultés vont également se prononcer sur les suites de ce conflit qui dure depuis plus de six mois. En attendant la réunion décisive du bureau national du Camra, prévue le vendredi prochain pour se prononcer sur le débrayage, les délégués des résidents du pôle d’Alger ont voté, hier, pour le gel de la grève. Les 5000 futurs spécialistes exerçant à travers les 23 structures hospitalières de la capitale ont proposé, à la majorité, de revenir aux services et aux urgences, à partir du 24 juin. Mais le dernier mot revient au bureau national du Camra qui tranchera, dit-on, sur la date de reprise dans les hôpitaux. L’assemblée générale d’Alger s’est tenue dans les amphithéâtres de la faculté de médecine ‘’Mohamed-Maherzi’’ (ex-Laperrine). “Ils étaient nombreux, aujourd’hui, (hier, ndlr) à prendre part à une AG décisive pour le mouvement de grève et le devenir des résidents’’