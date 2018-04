CONFLIT DES MEDECINS RESIDENTS : Le ministre ordonne la réquisition des grévistes

Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (MSPRH) a ordonné, jeudi, ses directions de wilaya de réquisitionner les médecins résidents grévistes Dans une directive adressée aux directions locales de son secteur, M. Mokhtar Hasbellaoui les a instruit de recourir à la réquisition des médecins résidents en application des articles 41 et 42 de la loi afin d'assurer la continuité des services publics essentiels. A cet effet, les responsables des hôpitaux publics peuvent désormais avoir « recours aux réquisitions des médecins résidents » pour « garantir la continuité des soins et la prise en charge des malades ».« Les gestionnaires des établissements publics de santés sont tenus, si besoin est, et ce, conformément aux articles 41 et 42 de la loi précitée, d’avoir recours aux réquisitions des médecins résidents en sciences médicales qui font partie des équipes de garde, aux fins de garantir la continuité des soins et la prise en charge des malades dans le cadre de l’urgence », précise la direction générale des services de santé du ministère dans une instruction envoyée le jeudi 26 avril aux directions de santé.