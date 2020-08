CONFINEMENT SANITAIRE : Mostaganem accueille 200 voyageurs rapatriés du Qatar

200 voyageurs Algériens, de retour du Qatar, ont été placés avant-hier en confinement sanitaire au niveau de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, de la direction du tourisme. Après les procédures administratives et sanitaires d’usage accomplies au niveau de l’aéroport international « Ahmed-Benbella », les citoyens concernés, bloqués en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ont été conduits vers l’hôtel, situé dans la zone des «Sablettes», lieu de confinement. La même source a indiqué que la wilaya a accueilli également, mardi dernier plus de 102 voyageurs venus de la ville de Kiev "Ukraine " Ces derniers feront l'objet d'une surveillance médicale et d'un suivi psychologique tout le long de cette période de confinement et ce dans le cadre de l’application des mesures de prévention contre l’épidémie du Coronavirus. a-t-on précisé.