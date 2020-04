CONFINEMENT PARTIEL : Les règles respectées à 95% dans les wilayas concernées

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été respectées à 95% entre le 24 mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience citoyenne face à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué mardi le responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le commissaire principal Rabah Zouaoui. A travers ses activités dans les wilayas concernées par les règles de confinement partiel et total édictées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a relevé une prise de conscience citoyenne face à l’épidémie puisque le confinement est respecté à 95% à l’échelle nationale, a déclaré à l'APS, le commissaire principal Rabah Zouaoui. Signalant toutefois l’existence de quelques réfractaires aux règles, des jeunes notamment, l’intervenant a précisé que les forces de police étaient mobilisées pour faire respecter le confinement et sensibiliser les récalcitrants à la nécessité impérieuse de ces mesures pour leur propre protection et celle de tous les citoyens. Dans le cadre de ses missions dans cette conjoncture difficile, la DGSN "reste mobilisée face à la pandémie", en coordination avec tous les services de santé et de sécurité, surtout en ce qui concerne l’application du confinement, a ajouté le commissaire principal Rabah Zouaoui.