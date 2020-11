CONFINEMENT PARTIEL : La wilaya d’Alger durcit les mesures préventives

La wilaya d’Alger a décidé de nouvelles mesures pour s’adapter au durcissement du confinement décidé par le gouvernement, afin de faire face à la hausse des contaminations au Coronavirus. Ainsi, outre le couvre-feu qui sera appliqué pour toute la wilaya d’Alger de 20h00 jusqu’à 5h00 pour une durée de 15 jours dès demain mardi, la wilaya a décidé de suspendre le transport urbain collectif des personnes durant les week-ends, rappelant dans un communiqué ce lundi que le transport de groupe de personnes de et vers Alger reste suspendu a tout déplacement et tout manquement sera sanctionné selon ce qui est prévu dans la loi. La wilaya d’Alger a décidé aussi de fermer les marchés des anciens véhicules pour une durée de 15 jours et cela depuis ce 09 novembre. S’agissant des marchés hebdomadaires, un protocole de surveillance rigoureux sera mis en place et des sanctions seront appliquées contre les contrevenants. Prolongement des mesures de suspension de tous les regroupements des personnes, les regroupements familiaux, les fêtes de mariages, ainsi que les regroupements au sein des cimetières et des sanctions seront prises à l’encontre des propriétaires des lieux de regroupement. Par ailleurs, toujours dans le même objectif, la wilaya d’Alger annonce pour les personnes, et les autorités publiques et privées la suspension des autorisations exceptionnelles des déplacements qu’ils ont obtenue et qui seront changées avec un nouveau prototype d’autorisation.