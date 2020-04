CONFINEMENT PARTIEL A MOSTAGANEM : Nouvelle liste des activités autorisées par le wali

Par décision du wali de Mostaganem, n° 528 du 20 Avril 2020, il a été établi une liste complémentaire définissant la liste des activités qui sont désormais exclues du champ d'application de la procédure de fermeture ,en vertu des mesures de prévention sanitaires entrant dans le cadre du confinement partiel, notamment, a-t-on appris récemment de bonne source. A ce titre, sont concernés: les magasins et activités liées à la vente de meubles ,électroménagers, couture, construction, de réparation des motos, menuiserie générale, réparation et peinture automobile, laiteries, activités de pêche maritime, aquaculture et vente de poissons.