CONFINEMENT A ORAN : La wilaya adopte des mesures plus sévères

La reconduction pour une durée de quinze (15) jours, à partir du 10 Novembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile, déjà en vigueur à Oran qui enregistre une recrudescence des cas de contamination ces derniers jours, a été classée en haut du tableau. Un constat avec des dépassements énormes du non respect des mesures préventives, à l'image des chauffeurs et receveurs des bus urbains qui ne respectent pas les mesures préventives de distanciation, de port du masque ,ainsi que le remplissage des usagers qui a été dicté par la direction du transport, soit à 50% des capacités des normes requises, Bien que ces derniers activent sans bavette, mais préfèrent le plein des usagers qui montent sans masque en compagnie de leurs petits enfants, ce qui a d'ailleurs provoquer des contrôles sévères et des poursuites qui ont été opérés hier matin au niveau des quartiers d'Oran par les services sécuritaires, qui ont confisqué plusieurs dossiers d'agrément des bus et des taxis à certains exploitants qui vont être sanctionnés pour non-respect des mesures de confinement et du port du masque et de distanciation. La suspension de l’activité de transport urbain public et privé durant les week-ends sera aussi appliquée à Oran. La fermeture, pour une période de quinze (15) jours à partir du 09 Novembre 2020, des marchés de vente de véhicules d’occasion sur l’ensemble des 26 communes de la wilaya d'Oran. S’agissant des marchés hebdomadaires, un contrôle rigoureux sera opéré par les services compétents au niveau de ces lieux afin de s’assurer de l’application des mesures préventives, du port obligatoire du masque ainsi que de la distanciation physique. Toutefois, il sera procédé à leur fermeture immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Les mesure d’interdictions, à travers l'ensemble de la wilaya d'Oran, touchent également tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et les circoncisions, et autres événements, tels que les regroupements au niveau des cimetières. Aussi, les sanctions réglementaires seront prises à l’encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Ce dispositif sera également renforcé par les visites des équipes médicales de santé scolaire qui veilleront à suivre et à s’assurer de la santé des élèves, des enseignants et des personnels administratifs au niveau de l’ensemble des établissements éducatifs. Le renforcement du contrôle de l’application du protocole sanitaire au niveau des mosquées, avec le concours du mouvement associatif, associations religieuses et des comités de quartiers en étroite collaboration avec les autorités locales.