CONFINEMENT A MOSTAGANEM : Des restaurants au-dessus de la loi

Hier, mardi 15 décembre 2020, à midi, une équipe du quotidien Réflexion, s’est rendue dans un restaurant situé à proximité de l’entrée du port, la pêcherie de ‘’ H.A’’, une belle petite pêcherie, installée au beau milieu d’un espace vert public, conçue de par la charité de l’ancien wali, ainsi que des espaces de stationnement , des jeux pour enfants et autres , tout est arrangé pour que l’activité de la restauration prospère. En effet, le restaurant est bien ouvert et aucun signe, ou protocole sanitaire n’est imposé, y compris l’essentiel ; la distanciation.

Derrière les murs, les clients sont bien attablés à quatre ou à trois selon la demande et la cuisine continue à tourner pour servir les plats à table et à l’extérieur, l’esplanade et également bien occupée par une clientèle servie à table et ce, malgré le confinement décrété le 02 décembre dernier. Certains, rares restaurateurs ont même tenté le diable pour servir leur clientèle dans les salles ou sur les terrasses, mais ils ont été sommés par la direction du commerce, et même certains d’entre eux ont été lourdement pénalisés. Mais ce n’est pas le cas de ce restaurant accoutumé fréquenté par les cadres de la direction du commerce. Par le hasard, ou la coïncidence, à l’heure où l’équipe de Réflexion était sur les lieux, un chef de département de la direction du commerce, était là bien attablé sur la terrasse du restaurant en dégustant du bon poisson, c’est la cause peut être, qui fait que le restaurateur n’est pas inquiété. Voilà, les ‘’deux poids, deux mesures’’ qui symbolisent l’intolérable injustice de la direction du commerce de la wilaya de Mostaganem.

Contacté par téléphone par nos soins, sur le cas de ce restaurant ouvert en plein confinement, le directeur du commerce de la wilaya de Mostaganem, a été surpris, et il a déclaré qu’il allait envoyer une brigade de contrôle sur les lieux dans l’immédiat. Croyant en lui, l’équipe de Réflexion a attendu sur le site près d’une heure, et aucune brigade n’a fait signe. Mais à quoi servirait d’envoyer une brigade d’agents puisque, le chef de département de la direction du commerce était là bien attablé parmi la clientèle !

La question : pourquoi tous les restaurants et toutes les pêcheries et mêmes les cafétérias sont interdits d’ouvrir les portes et servir à table tandis que deux pêcheries seulement au niveau de la wilaya sont dispensées d’interdiction, celui de l’entrée du port et celui de la route du port ?

Ainsi, les langues commencent à se délier sur les pratiques des brigades de contrôle de la direction du commerce. Entre les fermetures de petits commerces pour une simple faute de port de bavette, et la fermeture des yeux sur les dépassements graves des grands commerces et des pêcheries.