CONFINEMENT A ALGER : Reconduction des autorisations exceptionnelles de circulation

Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger "sont valides et en vigueur", et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du premier septembre, a annoncé la wilaya d'Alger. "Suite à la décision du Premier ministre dans le cadre de la démarche progressive et souple adoptée par les autorités publiques pour la gestion de la crise sanitaire, le wali d'Alger porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens de la capitale qu'il a été décidé de reconduire le confinement partiel à domicile appliqué et prévu par le décret exécutif 20-159 du 13 juin 2020, et ce pour une durée de 30 jours, à compter du 1er septembre 2020, de 23h00 jusqu'à 06h00", a précisé un communiqué de la wilaya. "Toutes les personnes, l’ensemble des autorités et organismes publics et privés ayant obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées par les services de la wilaya d'Alger et des circonscriptions administratives après le 15 mai 2020, que ces autorisations demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles", lit-on dans le communiqué. En outre, il a été décidé, ajoute la même source, de "maintenir la mesure relative à l'interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, à l'exception des taxis".