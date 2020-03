CONFINEMENT A ALGER : La liste des commerces exemptés de fermeture publiée

Dans une note publiée samedi, la commune d’Alger a apporté plus de détails sur les mesures de confinement à la capitale. La mairie d’Alger a communiqué les activités qui sont exemptées de la mesure de fermeture. Les boulangeries sont autorisées à travailler et vendre toutes formes de gâteaux. Les vulcanisateurs sont aussi exemptés de la décision de fermeture comme les kiosques à journaux et les vendeurs de Tabac. Les cliniques privées et les laboratoires d’analyses médicales sont obligés d’ouvrir et de poursuivre leurs services pour les patients malades. Les cabinets dentaires et les centres de radiologie sont aussi obligés d’ouvrir. Dans sa note, la mairie précise que les personnes qui ne respectent pas ces mesures, seront soumises à des sanctions. Ils risquent même des poursuites.