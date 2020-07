CONFINEE AVEC SA MERE : Une infirmière se suicide à Tiaret

Mardi 21 juillet 2020, aux environs de 9 h du matin, les services de médecine légale de l'hôpital "Youssef Damerdji' ont admis le corps sans vie de L. I, âgée de 28 ans, résidente à Tiaret. Selon des informations recueillies sur place, la victime s'est suicidée par pendaison. Dans le même contexte, une source responsable nous dira que la défunte était en période de confinement avec sa mère atteinte du coronavirus (10% selon le scanner), au sein de son domicile familial à Tiaret. Il est à noter que ce médecin exerçait ses fonctions dans la polyclinique de Guertoufa, à 7 km de Tiaret et qu'elle jouissait d'une bonne réputation au sein de son milieu professionnel. Par ailleurs et selon une source sécuritaire, le mobile du suicide et les causes demeurent toujours inconnues.