CONFERENCE SUR L’ECONOMIE NUMERIQUE : Ouyahia défend les réalisations du Président

Le chef du gouvernement, M. Ahmed Ouyahia a exhibé, hier, des chiffres qui s’apparentent à une défense du bilan de l’exécutif mais également des réalisations du programme du Président, Abdelaziz Bouteflika, lors de l’occasion de l’ouverture de la conférence régionale sur la contribution de l’économie numérique dans la croissance des pays d’Afrique du nord et du Moyen-Orient (MENA) .A ce sujet, il a souligné que pas moins de 10 milliards de dollars sont dépensés annuellement par l’Etat pour l’Education. ‘’L’Algérie s’enorgueillit que onze millions de ses enfants, soit plus du quart de la population, se rendent chaque matin à l’école, à l’université ou aux centres de formation professionnelle. Cette politique d’éducation et de formation, quasi exclusivement publique, absorbe annuellement l’équivalent de plus de 10 milliards de dollars du budget de l’Etat ‘’, a-t-il déclaré. Considérant que ‘’ la prise en charge de la jeunesse constituait un défi contemporain majeur » mais aussi un ‘’ investissement précieux ‘’ pour l’Algérie de demain, Ahmed Ouyahia, qui admet également que cette jeunesse ‘’a d’autres besoins dont l’emploi ‘’, a indiqué que ‘’l’Algérie a réduit le taux de chômage qui est passé de 30% en 2000 à moins de 12% actuellement, et cela grâce à une relance économique diversifiée et à des programmes d’encouragement à l’emploi, notamment en direction des jeunes », selon des propos repris par l’agence officielle. Dans ce contexte, il a cité ‘’le soutien aux micro-entreprises qui, depuis 2010, a déjà permis à des jeunes de lancer plus de 500.000 nouvelles entreprises dans tous les domaines et de créer ainsi près de 1,2 million d’emplois durables ‘’.