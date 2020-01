CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE A BERLIN : L’Algérie a exprimé sa volonté d’abriter le dialogue libyen

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé à Berlin, lors du sommet consacré à la crise libyenne, la volonté de l’Algérie d’abriter le dialogue entre les deux protagonistes, à savoir le gouvernement d’union nationale, conduit par Faiz El Serradj, et les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui sont sur les portes de la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d’El Serradj reconnu par la communauté internationale. A cet égard, le Président de la République a rappelé « les efforts que l’Algérie n’a eu de cesse de déployer pour inciter les parties libyennes à adhérer au processus de dialogue, parrainé par les Nations Unies et accompagné par l’Union africaine (UA), en vue de former un gouvernement d’entente nationale apte à gérer la transition et la réédification des institutions de l’Etat libyen pour relever les défis qui se posent au peuple libyen », a-t-il déclaré « La sécurité de la Libye est le prolongement de notre propre sécurité et le meilleur moyen de préserver notre sécurité régionale reste la coopération et l’entraide avec nos voisins pour faire face au terrorisme et à l’extrémisme ». L’Algérie a participé « activement à divers niveaux » à tous les efforts en faveur d’une solution politique à la crise libyenne, a-t-il encore dit citant, dans ce cadre, son initiative, en mai 2014, pour la création du Mécanisme des pays voisins de la Libye, qui a tenu sa première réunion à Alger, ainsi que les différents cycles de dialogue qu’elle a abritées depuis mars 2015 entre les dirigeants des partis politiques libyens dans le cadre des processus de dialogue, supervisés par l’ONU.