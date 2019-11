CONFERENCE DE PRESSE : Le programme électoral du candidat Mihoubi dévoilé à Oran

Le directeur de la campagne du candidat du parti RND, Louhibi Nabil, membre de l'APN d'Oran en compagnie du porte-parole de la campagne électorale M. Belbachir ont animé à la salle de l'hôtel Jasmins ,une conférence de presse en présence d'un parterre de journalistes. Ils ont communiqué les grandes lignes du programme électoral du secrétaire général par intérim du parti RND candidat à la prochaine élection présidentielle du 12 décembre 2019, Azzedine Mihoubi . Le directeur de la campagne M Louhibi Nabil a présenté le programme de Mihoubi qui comporte quinze (15) engagements " stratégiques" axés sur la réalisation de réformes institutionnelles "profondes" et l'amélioration de la situation socio-économique du citoyen. Ce programme a été conçu sur la base d'une analyse de la situation politique, socio-économique et culturelle du pays, et propose plus de 200 mesures pratiques en vue de reconquérir la confiance du citoyen, a affirmé M. Louhibi . Assurant qu'il apportera ce qui est plus important que les promesses ayant caractérisé tant d'étapes politiques dans l'histoire du pays, il a estimé que les promesses de Mihoubi rétabliront la confiance entre le Pouvoir et le peuple. Tout en s'engageant à "renforcer davantage les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne portent pas atteinte aux coutumes et traditions", le directeur de campagne du candidat Azzedine Mihoubi a relevé l'importance d’actualiser le processus démocratique et de l'appuyer avec plus de mécanismes créées, de façon à ériger ces derniers en un facteur de progrès et non d'extrémisme".

Il a indiqué dans ce contexte, que " les Algériens sont sortis dans un Hirak populaire en quête de nouveaux espaces pour l'exercice de leur lutte politique en dehors des cadres traditionnels", réitérant son engagement dans ce sens, à "œuvrer à comprendre cette mutation et la cerner, notamment à travers, l'actualisation de la forme actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation de plus d'acquis au profit des libertés et de l'indépendance des deux pouvoirs, judiciaire et législatifs".Au volet économique, M. Louhibi a précisé que Azzedine Mihoubi s'est engagé à mener des réformes " structurelles" qui permettent d'améliorer le climat des affaires et de réunir les conditions du décollage économique de l'Algérie, affirmant qu'il formera un Gouvernement de compétences nationales, créera un grand ministère de l'économie et qu'il promouvra le rôle consultatif du Conseil national économique et social (CNES)".Quant au volet social, M. Louhibi a promis une mise en avant du principe de l'égalité en droits et chances en vue de bénéficier d'un service public " de qualité", relevant ses engagements quant à la suppression de la subvention généralisée, la poursuite des formules de logement réussies et au lancement d'un programme nationale dédié à la relance des hôpitaux. Concernant le secteur de l'éducation, le porte-parole de la direction de campagne de la wilaya d'Oran en l'occurrence M. Belbachir, cadre à la direction de l'éducation d’Oran, a tracé les grandes lignes du changement du programme scolaire notamment l'intégration de la langue anglaise, la mise à disposition gratuite au profit de tous les élèves et enfants scolarisés dans des établissements relevant du primaire, moyen et secondaire d'une tablette électronique pour alléger un tant soit peu les sacs lourds pleins de livres que transportaient les enfants tous les jours, leurs ont causé des mal de dos. Après un débat constructif, le directeur de la campagne a levé la séance dans un climat serein et a offert un dîner copieux aux présents et aux invités qui ont répondu à cette invitation.