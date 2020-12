CONFERENCE DE PRESSE DU WALI D'ORAN : JM 2022 et zones d’ombre au premier plan des priorités

Dans ce registre, il a déclaré que les travaux de réalisation du nouveau stade d’Oran de 40.000 places avancent d’une façon « très satisfaisante » « La cadence des travaux avance d’une manière très appréciable. Il s’agit d’un équipement sportif qui fait la fierté du sport algérien ». Il s’est, en outre, félicité du règlement de la quasi-totalité des problèmes techniques, financiers et contractuels, « ayant permis justement cette avancée considérable des chantiers du stade » qui abritera, entre autres, les cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux méditerranéens prévus dans la capitale de l’ouest en 2022. Il s’est dit, aussi, « confiant » quant aux capacités du pays d’organiser une épreuve méditerranéenne « de premier ordre », avec à la clé « une bonne moisson de médailles des athlètes algériens ».le chef de l'exécutif a néanmoins insisté sur la nécessité de livrer le stade, dont le taux d’avancement des travaux est estimé à 92%, ainsi que les structures complémentaires du complexe sportif (salle OMS, stade d’athlétisme et Centre nautique), dont le taux d’avancement a atteint les 70%, « dans les délais impartis », ajoutant que ces installations « doivent subir des tests en accueillant des compétitions internationales au moins une année avant le rendez-vous méditerranéen ». Concernant le parc hôtelier, le chef de l'exécutif a fait état du programme d'investissement touristique , notamment le Parc hôtelier de la wilaya qui dispose actuellement de plus de 350 établissements hôteliers devant offrir quelque 42.915 lits et assurer 14430 emplois directs, a assuré le wali ajoutant que l’Etat a mis en place un cadre favorable pour encourager des investissements touristiques, et qu'Oran sera prête, en matière d’infrastructures hôtelières, pour accueillir les Jeux Méditerranéens de 2022. Le deuxième point cité, est celui de l’habitat, il a indiqué que 14600 logements sociaux tous types confondus seront attribués d'ici la fin du mois de mars 2021, s’assurant de la mise en œuvre des décisions prises lors de ses visites lors de ses différentes sorties effectuées à travers les différents projets de réalisation de logements sociaux tous types confondus. Le second point cité est celui des différents projets et infrastructures sportives et aéroportuaires qui sont en cours de réalisation .A propos des projets de développement concrétisés dans les zones d'ombre, le wali a affirmé que 95 projets de développement local ont été réalisés incessamment dans 15 communes sur les, 26 que compte la wilaya d'Oran pour prendre en charge les besoins des habitants des « zones d’ombre », en vue de réduire les inégalités de développement à travers le territoire de la wilaya. Dans ce registre, la wilaya d'Oran a dégagé une enveloppe financière conséquente pour la concrétisation des projets inscrits relatifs au désenclavement des zones isolées et l’assistance à la population vulnérable ainsi que le règlement des problèmes urgents de développement au niveau de ces régions, conformément aux directives du Président de la République à déclaré M. Messaoud Djari à la presse.