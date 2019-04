CONFEDERATION DES SYNDICATS D’ALGERIE : La grève du 10 avril est maintenue

La grève générale du 10 avril annoncée par la confédération des syndicats d’Algérie, regroupant 13 syndicats autonomes de différents secteurs, est maintenue. C’est ce que nous affirme le porte-parole de Snapest, Méziane Mériane. « La grève du 10 avril est maintenue jusqu’à ce que ce que toutes les revendications du peuple soient satisfaites. La démission de Bouteflika est l’une des revendications, le peuple veut voir tout le système disparaitre », nous dira M.Mériane. Pour M.Mériane tant que le Gouvernement Bedoui est toujours là, tant que les noms de Bensalah et de Belaiz circulent toujours, le peuple ne baissera pas les bras et la révolution va continuer. « Si les choses changent d’ici le 10 c’est-à-dire si le gouvernement et tous les gens du système soient retirés, le bureau national de la confédération se réunira pour décider du maintien ou de l’annulation de la grève », ajoutera M.Mériane. Concernant la démission du président Bouteflika, M.Mériane considère que la décision répond aux aspirations et aux vieux du peuple qui a démontré a force. Mais pour lui, l’application de l’article 102 n’est pas suffisante pour répondre à toutes les aspirations du peuple.