CONDUCTEURS DE BUS ET DE CAMIONS : Le brevet professionnel obligatoire

Désormais, un conducteur de bus ou de camion, détenteur d’un permis de conduire de catégorie C, D ou E, doit avoir un certificat d’aptitude dénommé « brevet professionnel » pour exercer son activité sous peine d’être verbalisé par les services sécuritaires. Si le permis C (poids-lourd) est indispensable pour conduire un camion, il n’est pas suffisant pour espérer sillonner les routes d’Algérie du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, à bord d’un poids-lourd. Le métier requiert des critères et des aptitudes précises, car transporter de la marchandise demande de l’expérience, de l’attention et une bonne conduite au volant. Une formation adaptée à ce type de pratique est impérative et surtout obligatoire. Pour cela, les conducteurs de véhicules, titulaires d’un permis de conduire de type C, D ou E, doivent suivre une formation de quinze jours, comprenant deux phases, l’une théorique et l’autre pratique pour avoir le brevet professionnel de conducteur de transport public de voyageurs et de marchandises. Rappelons que le délai initial a été fixé par le ministère des Transports au 31 décembre 2018, ensuite au 1er mai dernier, avant qu’il ne soit prolongé jusqu’au 21 août. Ainsi, passée cette date, des mesures répressives seront appliquées à l’encontre de tous ceux qui ne seront pas en possession de ce document obligatoire. Selon Abdelkrim Righi, président de la Fédération des centres de formation de chauffeurs de véhicule de transport de personnes et de marchandises, en plus que leurs dossiers ne seront pas acceptés et qu’aucune autorisation ne leur sera attribuée, les réfractaires s’exposeront aux sanctions prévues par la réglementation.