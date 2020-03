CONDITIONS DE CIRCULATION DES PERSONNES : Le premier ministre instruit les walis

Cette instruction a été émise dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) édictées par les décrets exécutifs n 20-69 du 21 mars 2020 et n 20-70 du 24 mars 2020, a précisé le communiqué. Ainsi, et à l’effet de permettre un fonctionnement optimal des services à caractères sensibles destinés à assurer la prise en charge sanitaire ainsi que l’approvisionnement de la population, il a été décidé que « sont autorisés à circuler, au sein de la même wilaya, les personnels relevant des services de la santé publique et les praticiens privés de la santé et ce, sur simple présentation de leurs cartes professionnelles ». Il a été décidé aussi que « le transport de marchandises, de quelque nature que ce soit, est exclu des mesures d’interdiction édictées par les décrets exécutifs relatifs aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie » et en conséquence, « ne sont pas soumis à autorisation les activités de livraison de marchandises, y compris celles assurant la livraison à l’intérieur des wilayas de confinement ». « L’activité de commerce de gros de produits alimentaires et des autres produits alimentant les commerces autorisés doit être maintenue, y compris dans les wilayas ayant fait l’objet de mesures de confinement », a ajouté le communiqué, soulignant qu’à ce titre, « les marchés de gros des produits alimentaires et des fruits et légumes et les abattoirs doivent poursuivre leur activité normalement et la circulation des marchandises de et vers ces lieux est autorisée ».