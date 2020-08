CONDITIONS D’OCTROI DE VISAS SCHENGEN : L’Ambassadrice d’Allemagne en Algérie s’exprime

L’Ambassadrice d’Allemagne en Algérie a affirmé que les conditions d’octroi des visas Schengen aux Algériens n’ont pas été durcies. Dans une entrevue accordée au Quotidien d’Oran mardi 4 août, l’Ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Ulrike Maria Knotz, a affirmé que les conditions d’obtention des visas Schengen n’ont en aucun cas été durcies. « Comme le code est basé sur un accord intergouvernemental de 26 pays il est extrêmement difficile de le changer et le durcissement dont vous parlez n’a pas eu lieu », a-t-elle répondu lors de l’entretien. L’Ambassadrice a toutefois affirmé comprendre la « frustration » de nombreux Algériens quant au processus de délivrance des visas Schengen. « Le défi consiste à rendre justice aux personnes qui ont réellement le droit à l’asile, à prévenir la migration irrégulière et à promouvoir la migration légale, par exemple aux fins de voyages d’affaires, de tourisme, d’études, de travail, de visites familiales, etc », a détaillé l’Ambassadrice qui s’apprête à quitter l’Algérie au terme de sa mission, concernant les règles nécessaires d’octroi de visas.