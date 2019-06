CONDAMNE POUR OUTRAGE A BOUTEFLIKA : Le blogueur Abdellah Benaoum libéré

Le blogueur Abdellah Benaoum a été remis en liberté ce lundi 3 juin, a annoncé le journaliste et militant Saïd Boudour sur sa page Facebook. Condamné en avril 2018 à deux ans de prison ferme pour outrage au président Abdelaziz Bouteflika, Abdellah Benaoum observait une grève de la faim depuis 83 jours. Il a été libéré sur décision de la chambre d’accusation du tribunal de Relizane. Dans une déclaration faite ce samedi au quotidien El-Watan, son avocat Me Kerma Mohamed, affirmait que M. Benaoum était « placé en soins intensifs au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sidi Bel Abbès ». Selon son avocat, l’état de santé du blogueur est « inquiétant ». « Il a perdu beaucoup de poids et se déplace en chaise roulante », a-t-il confié à El-Watan.