CONDAMNE POUR DETENTION D’EQUIPEMENT MILITAIRE : Un fugitif arrêté à Béchar

Un individu faisant l'objet d'une condamnation définitive par la cour d'Oran pour possession d'équipement militaire de seconde catégorie sans licence de l’autorité légalement qualifiée, d’appartenance à un groupe criminel organisé spécialisé dans le stockage, le transfert par transit de drogues et d'une autre condamnation par contumace par le tribunal de Béchar à verser une amende de 20 000 DA pour défaut d'affichage des prix, vient d'être arrêté par la 2ème BMPJ relevant de la sûreté de wilaya de Béchar. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, l'arrestation de cet individu a eu lieu suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de sa présence au niveau du quartier populeux de Débdaba où il évoluait librement après avoir changé d’apparence. Le mis en cause a été remis entre les mains des éléments du service de la police judiciaire pour achever la procédure et le présenter par devant les autorités judiciaires compétentes dans les jours qui viennent.