CONCRETISER LES OBJECTIFS FIXES PAR LE PRESIDENT : Sonatrach annonce la mobilisation de tous les moyens

"Les décisions de Monsieur le Président de la République, prises lors du dernier Conseil des ministres, réaffirment tout l’intérêt qu’accordent les hautes autorités de l’Etat à Sonatrach et à son devenir, et qui sont de nature à redynamiser les activités du Groupe en lui fixant des objectifs en vue de moderniser sa gestion, d’améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité et de valoriser sa ressource humaine qui demeure sa première richesse", a précisé la même source. A cet effet, Sonatrach a souligné qu’elle s’inscrivait "pleinement dans la vision de l’Etat, qui prône notamment, la consolidation de la base de réserves d’hydrocarbures, la mobilisation des découvertes pour augmenter les niveaux de production, le développement des activités de transformation pour valoriser les ressources du pays, la rationalisation et l’optimisation des dépenses afin de renforcer la capacité de résilience du Groupe et d’assurer sa profitabilité et sa pérennité" . Pour atteindre ces objectifs, la compagnie nationale des hydrocarbures a décidé de poursuivre la concrétisation de son programme stratégique à travers des projets d’amélioration couvrant, entre autres, la modernisation de la fonction ressources humaines, l’implémentation d’un système d’information (ERP, digitalisation, etc.), la redynamisation de la fonction recherche et développement et la promotion du contenu local, a fait savoir le communiqué. Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit lors du dernier Conseil des ministres d’engager un audit profond au niveau de Sonatrach, dans le but d'évaluer son patrimoine, de réduire le nombre de ses représentations à l’étranger, de diminuer les postes de responsabilités qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l’entreprise, ainsi que le passage d’une gestion qui date d’une époque révolue vers une comptabilité analytique saine. Le Président de la République avait également relevé, lors de ce Conseil,la stagnation dans laquelle se trouve ce secteur de l’énergie, empêtré dans les schémas de production classique et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le pays.