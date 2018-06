CONCOURS DE RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS : 300 candidats observent un sit-in à Sidi Bel Abbès

Plus de 300 candidats au concours de recrutement de professeurs de langue arabe du cycle primaire, ont organisé jeudi dernier un sit-in devant le siège de la Direction de l'Éducation Nationale de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de source fiable. Les jeunes protestataires, ayant tous une licence de l'enseignement supérieur, n'ont, en effet, cessé de faire part de leur mécontentement, suite au rejet par la fonction publique de leurs dossiers déposés au niveau des services concernés et qu'ils trouveraientpourtant conformes aux critères et satisfaisants. " Même les recours que nous avons introduits, n'ont pas été pris en considération", ont-ils lancé non sans colère. Les chefs de services de la DEW ainsi que ceux de la fonction publique motivent ce rejet par le fait que la plupart des dossiers de postulants ne répondent aucunement aux conditions de candidature, telle une licence d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent dans la spécialité requise.