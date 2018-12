CONCOURS DE RECRUTEMENT A LA SONATRACH : Plus de 6.000 inscrits à Ouargla

Plus de 6.000 candidats sont inscrits au niveau des services de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) à Ouargla pour prendre part au prochain concours de recrutement proposé par le Groupe Sonatrach, a-t-on appris hier des responsables locaux de cet organisme de l'Emploi. Offrant un quota de prés de 500 postes, ce concours est destiné uniquement aux candidats issus de la wilaya d'Ouargla, titulaires de diplômes universitaires (BAC +5, BAC+4 et BAC+ 3) dans plusieurs spécialités, a-t-on signalé. Les candidats admis effectueront une formation professionnelle assurée par l'Institut Algérien du Pétrole (IAP) spécialisé dans l'encadrement du personnel recruté par Sonatrach dans les différents métiers liés au secteur des hydrocarbures, a-t-on fait savoir. L'opération d'inscription s'est déroulée (du 12 au 15 décembre) au niveau de l'agence régionale de l'ANEM, implantée au chef-lieu de wilaya, pour les candidats des communes d'Ouargla, Rouissat, Sidi Khouiled, Ain El-Beida, Hassi Benabdallah et N'gousa, ainsi que de la direction de l'Emploi dans la wilaya déléguée de Touggourt pour les 11 communes relevant de cette collectivité en plus d'El-Hedjira et El-Alia, a précisé la même source.