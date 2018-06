CONCOURS DE L’EDUCATION : 740.000 candidats aux épreuves aujourd’hui

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, le même responsable a assuré que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour que concours se déroule dans les meilleures conditions d'équité et d'égalité des chances entre les candidats. M. Kamal Hamadou a annoncé, par ailleurs, qu'une fois les candidats admis sont connus des cycles de formation seront organisés à leur profit en précisant que 80% de ces nouvelles recrues, compte tenu des profils pour lesquels ils auront été retenus, bénéficieront de sessions de formation et que ceux retenus pour occuper un poste d’enseignant d’Arabe, de Tamazight ou de Français, suivront une année de formation pédagogique préparatoire. Rappelons que la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit avait annoncé que les candidats au concours de recrutement externe pour les postes de professeur d'enseignement primaire et des catégories administratives, prévu le 12 juin pouvaient retirer leurs convocations à partir du 31 mai dernier. Mme Benghabrit avait annoncé auparavant "l'ouverture d'un concours de recrutement externe, faisant état de 8.586 postes à pourvoir entre professeurs d'enseignement primaire et d'autres catégories administratives". Le nombre de postes à pourvoir sur concours concernent les professeurs d'enseignement primaire est de 3.378 postes, les conseillers d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle de 239 postes, les intendants de 213 postes, les intendants adjoints de 694 postes, les superviseurs de l'éducation de 2.265 postes, les laborantins principaux de 300 postes et les laborantins de 1.407 postes.