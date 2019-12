CONCOURS D’ACCES AUX GRADES SUPERIEURS : 62 000 enseignants passent les examens, mardi

Les examens professionnels d’accès aux grades d’enseignant principal et d’enseignant formateur au titre de l’année 2019 débuteront demain, mardi 31 décembre 2019, en pleine vacances scolaire d’hiver. Un choix qui a, d’ailleurs, surpris les enseignants, d’autant que plusieurs d’entre eux, ont refusé d’assurer la surveillance de ce concours, qui coïncide, avec leurs vacances. Au total 62429, ont postulé à ce concours de passage de grade de professeur principal : 13055 enseignants dans le cycle secondaire, 16310 dans le cycle moyen et 29535 au primaire. Pour l’examen d’accès au grade de professeur formateur, ils sont 1081 postulants du cycle secondaire, 1731 du cycle moyen et 717 dans le primaire.