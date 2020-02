COMPLEXE SIDERURGIQUE ‘’TOSYALI ALGERIE’’ : Construction d'un quai minéralier au Port d'Arzew

De sources proches des services de la direction générale de l'EPA (entreprise portuaire d'Arzew) on apprend que la réalisation d'un quai minéralier est en cours de construction au niveau du port d'Arzew pour traiter les opérations du complexe sidérurgique Tosyali Algerie à l'import export. Il faut souligner que la Société Tosyali Algerie s'est classée à la troisième position du marché international du monde en matière d'exportation de fer d'acier et du rond à béton. Elle vient d'exporter durant le premier semestre 2019 de l’acier avec une valeur ajoutée d'exportation de 150 millions de Dollars. La société a 100% de droit algérien, basé à Béthioua (Est d’Oran) "Tosyali", spécialisée dans la production sidérurgique vient d’achever une opération d’exportation de 155000 tonnes de rond à béton vers les trois grands pays, notamment les États-Unis, la Belgique et le Canada .Par ailleurs dans le même registre ,on nous informe que des capacités des ports commerciaux algériens en matière de trafic de containers vont tripler d’ici 2021 pour atteindre 6 millions, l’équivalent de vingt pieds (EVP) contre 2 millions d’EVP actuellement, a indiqué à l’APS le PDG du groupe Services portuaires (Serport), Djelloul Achour. Ainsi, les ports algériens vont gagner 4 millions d’EVP additionnels à la faveur des projets de réalisation et d’extension des terminaux à containers en cours de réalisation. Il s’agit des projets de construction du terminal à containers de DjenDjen (Jijel) doté d’une capacité de 2 millions d’EVP d’extension-développement du terminal d’Alger qui va augmenter ses capacités à un (1) million d’EVP, d’extension-développement du terminal d’Oran qui va accroître ses capacités à 1,5 million d’EVP. S’ajoute à cela, le Port d’Annaba, qui va mettre en place son terminal à containers d’une capacité de 600.000 EVP et le Port de Béjaïa qui va augmenter ses capacités à 300.000 EVP prochainement, selon M. Achour. Au niveau du Port de DjenDjen, un appontement minéralier va rentrer en exploitation dans quelques mois, pour prendre en charge les activités du complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS).