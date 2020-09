COMPLEXE SIDER EL HADJAR (ANNABA) : Remise en service du haut fourneau N°2

Le haut fourneau n 2 du complexe Sider El-Hadjar (Annaba) a été remis en service vendredi après un arrêt d’activités de six mois en raison des mesures préventives imposées par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), a-t-on indiqué à la cellule de communication du groupe industriel public Imital. Le coup d’envoi de la remise en service du haut fourneau n 2 a été donné en application des directives du Premier ministre Abdelaziz Djarad et du ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, lors de leur dernière visite (13 septembre courant) au complexe Sider El Hadjar afin de relancer l'activité économique dans cette méga unité industrielle et de revaloriser l'industrie sidérurgique en Algérie, a-t-on précise dans un communiqué d’Imital. "La remise en service du haut fourneau n 2 a eu lieu en début de cet après-midi, en présence du Président et directeur général du complexe Imital, Tarik Bouslama, des cadres du complexe Sider et des représentants du partenaire social du même complexe", a-t-on détaillé, relevant que "les tests techniques, précédant cette remise en service, lancés depuis quelques jours ont été concluants." A rappeler que la mise à l'arrêt du haut fourneau n 2 a été décidée en mars dernier dans le cadre des mesures imposées par les répercussions de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus. Au cours de cette même période, les unités de production ayant recours aux demi-produits et celles chargées de la commercialisation du stock des productions du complexe Sider El Hadjar ont poursuivi leurs activités. Les responsables du complexe sidérurgique d'El-Hadjar tablent sur une production de 600 000 tonnes pour l'année en cours laquelle devrait théoriquement augmenter en 2021 pour passer à 700 000 tonnes, avant d'atteindre le un (1) million de tonnes à l’horizon 2023 grâce aux investissements destinés à augmenter le volume de la production annuelle du complexe et à répondre aux besoins du marché avec des matériaux industriels compétitifs, a-t-on souligné de même source.