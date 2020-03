COMPLEXE DES ANDALOUSES (ORAN) : Plus de 648 passagers en provenance de Marseille confinés

Une première opération de transfert des 648 passagers du navire de transport de voyageurs “Djazair2”, en provenance de Marseille, qui a accosté mercredi à 15h30 au port d’Oran, vers le complexe des Andalouses, pour un confinement de 14 jours a été enclenchée, a-t-on appris auprès d’un responsable au port. Les véhicules des passagers seront confinés au niveau du même bateau, en prévision d’une opération de désinfection. L’équipage sera aussi confiné au niveau du navire. Toutes les dispositions ont été prises au niveau du complexe, a-t-on appris de source médicale, qui a affirmé qu’une équipe médicale composée de 10 médecins généralistes, 15 paramédicaux, 2 médecins spécialistes en infectiologie, deux autres en pneumologie, ainsi que deux pédiatres, séjourneront avec les passagers, pour assurer le suivi et les soins pendant toute la période du confinement. Deux pédiatres ont été également mobilisés en raison de la présence de 25 enfants et de 3 nouveaux nés parmi les passagers du bateau, a-t-on ajouté. Sur le quai du port d'Oran avant même l’accostage du car-ferry "El Djazair 2", en provenance de Marseille, une équipe médicale était déjà prête à intervenir. Dotée d’une caméra thermique et de thermomètres laser, l’équipe attendait la sortie des premières voitures. Tous les passagers sont passés devant la caméra thermique a indiqué le capitaine Baadoud Rachid. La ville d'Oran métropole méditerranéenne a pris ses devant en matière de disposition et d'alerte au niveau des points d'entrée aérienne et maritime navales, ainsi que dans les établissements de santé..Sur ce voyage Marseille-Oran, qui a duré près de 20 heures, deux ressortissants italiens ont voyagé en quarantaine, a-t-on indiqué, ajoutant que la zone de quarantaine peut accueillir jusqu’à 100 personnes. La même rigueur et les mêmes consignes sont appliquées aux navires commerciaux, avec quelques mesures supplémentaires. Avec un accostage de 11 navires par jour, le port d'Oran accueille des navires venant des différents pays a précisé le directeur de la sécurité au port d'Oran Madouni Hakim. Chaque navire doit fournir des documents retraçant le parcours de chaque membre de son équipage, ainsi que la liste des 10 derniers ports où il accosté, a-t-il indiqué. Par ailleurs, les quelque 7.000 employés du port, toutes catégories confondues, ont été sensibilisés sur les mesures de prévention à respecter comme ils ont été équipés de masques et de gants pour prévenir la contamination. Pour cette traversée Marseille-Oran, aucun cas suspect n’a été enregistré, a-t-on assuré. Les deux ressortissants italiens ont été signalés à la Direction locale de la santé et de la population, chargée de répertorier toutes les personnes à risque, aussi faible soit-il.