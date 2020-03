COMPLEXE DES ANDALOUSES (ORAN) : Des voyageurs n’ont pas respecté le confinement

Suite aux opérations de confinement des 648 passagers en provenance de Marseille et qui ont été transférés aux complexe des Andalouses, on apprend de source sûre que bon nombre d'entre eux ont réussi à prendre la fuite pour se rendre discrètement chez eux sans le dépistage, et le reste vivent le martyre avec l'actuel DG du complexe des Andalouses qui ne leur offrirait pas une bonne prise en charge. Selon la même source, il leur tourne le dos pour les faire évacuer des lieux , bien que le wali d'Oran lui avait signé une perquisition pour les héberger dans les hôtels du complexe durant ces 14 jours avec une meilleure prise en charge. Ce responsable indélicat qui est déjà soupçonné de plusieurs dépassements révélés par une commission de la Cour des comptes, ne prendrait pas en considération les instructions de l'actuel wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, parce qu'il serait soutenu par le président du holding qui gère ce complexe depuis une décennie jusqu'à l'heure actuelle. Signalons que la wilaya d'Oran vient d'enregistrer 05 nouveaux cas de coronavirus qui ont été testés positifs après avoir montré des symptômes apparents de la maladie. Selon une source hospitalière au niveau du CHU d'Oran, il s’agit d'un homme âgé de 28 ans et de son épouse âgée de 20 ans. Un troisième voyageur arrivé de France, âgé de 78 ans est aussi infecté. Le 4ème cas est âgé de 49 ans. Quant à la 5ème personne contaminée, est un jeune homme âgé de 21 ans qui a séjourné en Europe, et la liste est encore longue en attendant des suites des dépistages.