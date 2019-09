COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION (CNAN NORD) : Les employés dénoncent la mauvaise gestion du PDG

En effet, cette dernière était prévisible dès lors où la compagnie est en difficultés chroniques depuis des années bien qu’elle ait bénéficié d’un plan de redressement, décidé en 2017, sans pour autant se traduire positivement sur le terrain de sa gestion. Pire encore, la Cnan Nord s’est retrouvée empêtrée dans d’inextricables problèmes de gestion qui ont fini par pousser à bout son personnel au point de décider un mouvement de grève. Selon Khiri Bensouna, responsable syndical au sein de la dite compagnie, «nous sommes sans salaires depuis plus de deux mois, sans oublier de signaler que depuis le début de cette année, non seulement nous ne percevions pas l’intégralité de nos salaires, mais en plus avec de sérieux retards». Comme il a tenu à faire savoir que les 229 membres d’équipage, les 108 sédentaires et les 100 sous contrat à durée déterminée (CDD), qui constituent le personnel de la Cnan Nord, se sont toujours montrés patients devant tout ce qu’ils endurent depuis 2017, année d’installation de Smaïl Larbi Ghomiri en qualité de P-DG de Cnan Nord, «dont nous n’avons eu de cesse de dénoncer la mauvaise gestion du groupe au point de croire qu’il a été installé avec mission de mettre en œuvre une opération de cession du groupe au profit d’un partenaire privé», selon le même responsable.